L’installazione artistica “Poesie di Neon” illumina le notti del fuorisalone alle Gallerie d’Italia

Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Kundalini, ospiterà dal 4 al 9 aprile, per tutta la durata del Salone del Mobile, "Poesie di Neon", una suggestiva installazione artistica composta dalle luminose creazioni del celebre designer Luca Trazzi. L'inaugurazione dell'opera si terrà giovedì 6 aprile alle 19.30 presso le Gallerie d'Italia in occasione di un cocktail esclusivo per celebrare l'importante installazione. L'opera sarà fruibile dal grande pubblico e agli appassionati d'arte e design che animeranno le vie del centro di Milano nelle serate del Fuorisalone, all'interno delle Gallerie d'Italia nel chiostro di Palazzo Anguissola e nel Giardino di Alessandro, confinante con la casa del Manzoni, dalle 19.30 fino alle 23.30 in apertura straordinaria e gratuita, con ingresso da Via Manzoni 10. L'iniziativa alle Gallerie d'Italia si inserisce nelle attività organizzate da Intesa Sanpaolo in occasione della 56esima edizione del Salone Internazionale del Mobile di Milano, di cui la Banca per il primo anno è il principale partner istituzionale.