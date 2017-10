Il weekend del 21 e il 22 ottobre, un team di 20 street artist nazionali conferiranno nuova vita ai muri perimetrali dello Store Pogliani di Viale Fratelli Casiraghi, 427 a Sesto San Giovanni (MI), in occasione del Festival Pogliani StreetArt & Bikes.



Il festival è dedicato al mondo della streetart e alla passione motociclistica intesi non solo come semplice esercizio ma come mezzo di comunicazione e di promozione culturale. Oltre 150 metri quadrati di facciate saranno ricoperti di disegni ispirati alla vita da bikers.



In occasione dell’evento, lo Store Pogliani ha riservato uno spazio dedicato a tutti gli appassionati e motociclisti che vogliono effettuare un test ride dei modelli di punta della gamma 2017 di diversi brand (www.pogliani.com/testride).



Maggiori informazioni: www.pogliani.com

Gallery