"Poké Nights": fino al 24 giugno speciale cucina hawaiiana da East Diner

Poké Nights, l'iniziativa dedicata al piatto hawaiiano di tendenza, arriva da East Market Diner fino a domenica 24 giugno.

Nel locale sarà possibile comporre la propria ciotola con ingredienti freschi come alghe, edamame, carote, mango, avocado, cetrioli e zenzero. Inoltre si potranno degustrare le "avocado fries" e il "poké burger".

Sarà possibile provare i piatti proposti anche all'aperto, in terrazza. Le specialità saranno disponibili fino a esaurimento scorte. Non c'è servizio al tavolo e non vengono accettate prenotazioni.