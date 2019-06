"PoliMi Fest 2019": spettacoli e cinema all'aperto gratis al Politecnico e al Campus Bovisa

Dal 20 giugno al 17 settembre torna a Milano PoliMi Fest, il palinsesto estivo di spettacoli, concerti, cineforum organizzati dal Politecnico di Milano e giunto alla quarta edizione. Gli eventi si svolgeranno in tre spazi diversi: Piazza Leonardo da Vinci, il Campus Bovisa e l’Off Campus San Siro.

Il programma

Il programma prevede una serie di serate a ingresso libero e gratuito nella tradizionale location di piazza Leonardo da Vinci, diventata un giardino da vivere non solo per gli studenti del Politecnico ma per tutta la città in seguito alla riqualificazione del 2016, ma anche - ed è la prima volta nella storia del PoliMi Fest - in due nuove location: il Campus Bovisa, con l’intento di coinvolgere i cittadini dello storico quartiere, l’Off Campus San Siro, inaugurato ad aprile nell'ambito del programma di responsabilità sociale del Politecnico di Milano, per rafforzare il ruolo dell’università a supporto dei contesti più marginali.

Tanti i nomi presenti: dagli Avion Travel a Folco Orselli, fino a numerose proiezioni di alcuni grandi nomi tra cui Martin Scorsese.

Per scorpire il programma completo visitare il sito dedicato.

