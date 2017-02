"Polimi Run 2017": si corre il 21 maggio

Domenica 21 maggio torna Polimi Run, la 10 km competitiva (tesserati FIDAL o titolari Runcard) e non competitiva (aperta a tutti) organizzata dal Politecnico di Milano, il cui ricavato verrà utilizzato per borse di studio a favore degli studenti dell'Università.

Si parte alle 9:30 dal campus Bovisa La Masa per arrivare alla sede di piazza Leonardo Da Vinci, attraversando i seguenti luoghi di Milano: Arco della Pace, Arena Civica, Castello Sforzesco, Brera, Giardini Montanelli.

Entrambe le corse, competitiva e non, saranno cronometrate attraverso chip fornito insieme alla pettorina. Per maggiori info: polimirun@polimi.it. Per iscrizioni: run.sport.polimi.it.