Musica, cinema e cabaret a "Polimifest 2020", il festival gratis al Politecnico

Dal 6 luglio al 16 settembre arriva a Milano "Polimifest 2020", il ricco palinsesto di incontri, spettacoli, cineforum organizzato dal Politecnico di Milano e aperto gratuitamente a tutta la città. Per la prima volta, vista l’emergenza, alcuni appuntamenti saranno online, mentre dalla metà di luglio si apriranno gli spazi e i giardini del Politecnico per ospitare eventi in presenza pensati nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

I grandi musicisti del "Polimifest"

Il programma vedrà grandi musicisti come Paolo Fresu, Giovanni Allevi ed Elio che, attraverso una chiacchierata informale con docenti del Politecnico, si racconteranno in diretta streaming, accompagnati da intermezzi musicali. A seguire il tradizionale appuntamento cinematografico che si terrà nei Giardini del Politecnico trasformati per l’occasione in arene all’aperto per la proiezione di film sui temi dell’architettura e dell’ingegneria presentati da docenti esperti, si parte con Roma di Alfonso Cuaròn. E poi uno speciale cabaret diffuso con i comici di Zelig Maurizio Lastrico, Paolo Migone e Debora Villa per concludere a settembre con l’intensa Anna Bonaiuto che con racconti legati alla sua carriera prima in teatro e poi al cinema, alternati con brevi letture sapientemente interpretate, ci racconterà online la sua storia.

Il programma

6 Luglio, ore 17. "Io, il jazz e la mia tromba". Incontro on line con Paolo Fresu che dialoga con Marco Ricotti

9 Luglio, ore 18:30. "Io, la classica e il mio pianoforte". Incontro on line con Giovanni Allevi che dialoga con Emilio Faroldi

15 Luglio, ore 21. "Cinema all’apert". Proiezione del film: ROMA di Alfonso Cuaròn con introduzione di Roberto Dulio

22 Luglio, ore 21:30. "Zelig Show, serata di comicità diffusa". Spettacolo di Cabaret con Maurizio Lastrico, Paolo Migone e Debora Villa

28 Luglio, ore 18:30. "Io e la mia musica". Incontro on line con Elio che dialoga con Alessio Rocca

16 Settembre, ore 18:30. "Io, il teatro e il cinema". Incontro on line con Anna Bonaiuto

Per leggere il programma completo visitare il sito dedicato.