Il Polimifest 2019 si apre con lo spettacolo "Sconcerto Rock" di Gene Gnocchi, con Diego Cassani alla chitarra.



Ancora una volta “The Legend” torna sulla scena con quello che nelle sue intenzioni, dovrebbe essere di nuovo un grande concerto celebrativo.

La celebrazione però si trasforma ben presto in un calvario: problemi audio, insubordinazione dei musicisti, giornalisti della stampa estera che lo mettono alla berlina, il traduttore che lo ridicolizza e il pubblico che gli contesta le scelte artistiche. Va da sè che la rockstar si trova nella situazione di trasformare la celebrazione nel tentativo di arginare un disastro, che è poi il disastro della sua condizione, quella di un principiante assoluto, che piega la propria arte nell’uso del momento!

Interventi in scena del poeta Bosniaco Jean Paul Beltonte e dell’acculturato Giry Kolari impersonati da Gene.

Sul Palco Gene Gnocchi è nella doppia veste di attore e cantante.



Ingresso libero fino a esaurimento posti.



Per maggiori informazioni: https://www.eventi.polimi.it/events/polimifest-gene-gnocchi-sconcerto-rock/