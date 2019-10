A CityLife le bambine si trasformano in piccole Winx

Domenica 20 ottobre CityLife Shopping District accoglierà tutte le piccole fan del Winx Club con una scaletta di attività entusiasmanti: cambi look fantasiosi, laboratori creativi e uno show appassionante.

L'iniziativa

L'iniziativa, destinata a tutte le appassionate del mondo incantato delle Winx, sarà un'occasione unica per entrare a far parte del gruppo di eroine fatate, grazie alle diverse iniziative a tema. A partire dalle ore 14, presso la Food Hall di CityLife Shopping District, tutte le bambine potranno iniziare il loro viaggio incantato con un cambio look per entrare a far parte del team Winx: accessori, parrucche e fantastiche ali da fata saranno infatti a disposizione delle aspiranti fatine per l’intero pomeriggio. Una volta completata la trasformazione, le piccole fate potranno sfilare sulla

passerella come delle vere star.

Il truccabimbi per diventare delle piccole fate

Al piano terra invece, per riprodurre il look glamour delle fatine televisive, sarà allestito un truccabimbi stellare, che si ispirerà alla nuova trasformazione Cosmix per offrire un maquillage in perfetto stile Winx. Saranno inoltre organizzati laboratori gratuiti dedicati alla serie, per scatenare la fantasia delle bambine nel creare delle vere ali Cosmix da indossare e divertirsi con tanti giochi appassionanti. Alle ore 17, completato il programma di attività, inizierà il "Winx Live Show": uno spettacolo durante il quale le sei fatine di Magix saranno pronte a stupire le loro fan con incredibili avventure. Al termine dello spettacolo ci sara’ un MEET&GREET per dar modo ad ogni nuova fatina di conoscere le sue eroine e scattare una foto per ricordare questa fantastica avventura. Un vero pomeriggio magico, per tutte le piccole visitatrici pronte a trasformarsi in vere Winx.