Poohrorock (tributo ufficiale ai pooh) a Sesto San Giovanni il 7 marzo 2020

I PoohroRock, tributo ufficiale ai POOH, si esibirà in concerto il 7 marzo 2020 presso il Teatro Vittoria a Sesto San Giovanni (via Monte San Michele 150).

Il repertorio ripercorre la cinquantennale carriera artistica dei Pooh in oltre due ore di spetttacolo...Pensiero, Tanta Voglia Di Lei, Piccola Katy, Chi Fermerà La Musica, Stare Senza Di Te, Parsifal, Amici Per Sempre, Uomini Soli sono solo alcuni dei pezzi che potrete ascoltare e cantare insieme a:

Alberto Martin: tastiere e voce. Roberto Ponte: chitarra e voce. Davide Costanzo. Matteo Danieli: batteria e voce.

L'inizio dello spettacolo è alle ore 21.00, per la prevendita dei biglietti è possibile contattare il numero 3420780981.