Pop X in concerto: il 29 luglio al Carroponte

Sabato 29 luglio al Carroponte suona Pop X, il collettivo e gruppo musicale di Trento.

In scaletta gli undici brani di Lesbianitj, il nuovo disco del gruppo, uscito lo scorso novembre. Ad aspettare il pubblico, come scrivono gli organizzatori: "Elettronica che sembra uscita dal cabinato di una qualche sala giochi anni ottanta, testi al limite dell’assurdo, una capacità melodica che farebbe invidia a molti". Il tutto in una performance esplosiva.