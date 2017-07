"PopCorn Garage Market": il 23 settembre al Giardino delle Culture

Sabato 23 settembre al Giardino delle Culture torna Popcorn Garage Market, il mercatino dei designer emergenti che compie tre anni.

In vendita autoproduzioni, gioielli, abbigliamento vintage e accessori. In programma anche il concerto jazz di Michele Obizzi e il set di funky, black music e old school a cura di Sergio Nox. In più, per ristorarsi e rinfrescarsi, ci saranno birre ghiacciate e artigianali, estratti di frutta fresca e piadine vegan.