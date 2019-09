Porkoberfest2019

Eccoci al decimo anno di una festa nata per gioco, sempre sul pezzo e sempre con novità assolute.

Tre giorni di festa e musica...tante birre e tanto cibo.

Il programma è ricco e vario, partendo dal primo giorno fino alla domenica .

50 birre da 25 birrifici differenti sia italiani che europei....tante birre di altissima qualità.

La nostra cucina ci darà da mangiare il nostro famoso Hamburger Superpork e la Grigliata del Porco...Nadia quest'anno è carica a mille..

La combo di quest'anno è da concorrenza al Baffo di Pubblic Store, con 25 euro vi portate a casa la cena, due birre a scelta, il boccale marchiato Porkoberfest 2019 e la bottiglia da 33cl di Anniversary, la birra dedicata al decimo anno del porkober, insomma da non perdere.

Il nostro e ormai collaudato streat food vi farà provare panini salamella,wurstel,porketta,arrosticini, piatti anubi. il fomoso Rocco e patate fritte. Novità di quest'anno è la frittura di calamari...

A tenerci compagnia per tre giorni ci saranno i Down the Stone, il pazzo di Danny Metal e Riccardo Dodi con i Flashover .

Per finire la domenica si esibiranno gli emergenti(ma di gran spessore) dei Samo e a seguire un gruppo che non ha bisogno di presentazione...sul palco del porkober si esibiranno i MATRIOSKA

Insomma un festone da non perdere.....degno del decimo anno

Ricordatevi che le prenotazioni per le cene sono già aperte ,

quindi basta chiamare

Ale 348 0718191

Nadia 348 2794954 ( anvhe whatsapp)