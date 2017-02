PORN UP COMEDY Dal 2 al 5 marzo 2017 Di e con Lisa Moras Regia Michele Ciardulli Media e light design Alberto Biasutti Scenografie Stefano Zullo Produzione Speakeasy | about:blank Progetto DonneTeatroDiritti Alice si porta a casa un ragazzo conosciuto in chat al primo appuntamento, Sara vive un incubo alla Sex and the City, Mara studia e vive una relazione a distanza che tiene in vita grazie ai "toys", Paola è la donna del non importa. Chi sono? Le Porn Up girls. Donne che parlano di donne ad altre donne - ma anche agli uomini - come fossero in un bar. Si raccontano senza veli, senza inibizioni, scorrette da morire e volgari come solo le donne sanno essere nella propria intimità. Donne fotografate in un caleidoscopio di nevrosi, confusioni, incomprensioni, sogni irrealizzabili e profonde solitudini. E poi…c'è un lui. ORARI SPETTACOLO: 20.45 - dom 17 INFO e PRENOTAZIONI: 0236503740 | biglietteria@pacta.org | biglietteria online www.pacta.org RITIRO DEI BIGLIETTI: via Ulisse Dini 7, 20142 Milano dal lun al ven dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nei giorni di spettacolo dal mar al sab dalle 16 - dom dalle 15 PROMO "Sera della Prima": la sera della prima ingresso a €8 Promo Ribes Online: prenotando online su www.pacta.org, biglietto a €12 + 1 prev.