"Porte aperte 2019 " scuola della respirazione Milano

Il Dojo Scuola della Respirazione, sito in Via Fioravanti, 30 (zona Sarpi) a Milano, Sabato 21 e Domenica 22 Settembre 2019, apre le porte per far conoscere a tutti le proprie attività: Aikido e Katsugen undo (Movimento rigeneratore). Il dojo, appartenente alla Scuola Itsuo Tsuda, funziona su una base associativa, in modo indipendente e autogestito, preservando così uno spirito vicino a quello dei dojo tradizionali giapponesi.

Il programma dell'evento prevede: Sabato 21 alle ore 19:00 una 'Dimostrazione di Aikido'; alle ore 20:15 seguirà una Presentazione del Katsugen undo con proiezione di video-interviste di Régis Soavi Sensei (allievo diretto del Maestro Tsuda) e Aperitivo conclusivo. Domenica 22 alle ore 10:00 si svolgerà una 'Seduta di Aikido' aperta a tutti. E' consigliabile prenotare scrivendo a: info@scuoladellarespirazione.org.