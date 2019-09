"Porte aperte da Atm": a ottobre visite guidate e attività al deposito di San Donato

Atm apre le porte di un suo deposito a tutti i cittadini: sabato 19 e domenica 20 ottobre a San Donato M3 sarà possibile scoprire 'dall'interno' il mondo dell'Azienda dei trasporti di Milano.

"Siamo lieti di invitarvi a Porte Aperte Atm - scrivono gli organizzatori - per scoprire la nuova flotta elettrica e tutte le innovazioni del mondo Atm". L'appuntamento da segnare in agenda è sabato19 e domenica 20 ottobre, dalle 10 alle 18.

Al Deposito Atm San Donato di via G. Impastato 27 ad adulti e bambini verranno svelati i nuovi mezzi a impatto zero dei nuovi mezzi completamente elettrici. L'ingresso sarà, come sempre, gratuito.