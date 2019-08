Porte aperte! - Open day in zona affori

Giornata di festa aperta a tutti!

h. 15 Laboratori di Circo, Teatro, Caviardage e Tornei per grandi e piccini

h. 17e30 Biciclettata Inclusiva per le vie dei quartieri Affori e Bovisa - Porta la bici e pedala con NOI!!!

h. 19 Aperitivo in Musica - teatro canzone e cover gruppo "PRIMI AMORI DIMENTICATI"

h. 21 concerto coro multietnico "ELIKYA"

... a seguire DJ SET



info@gelateriarigoletto.it





Stand, Bancarelle e Street Food... ingresso gratuito

Vi aspettiamo anche in caso di maltempo!