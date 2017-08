"Le Pulci di Portobello": il 20 agosto ad Assago

Domenica 20 agosto davanti al centro commerciale di viale Milano Fiori, ad Assago, si terrà Le Pulci di Portobello, l'iniziativa erede del Mercatino di Bonola.

Nata grazie all'associazione Pulci di Portobello, la manifestazione si presenta come un libero mercato di vendita e acquisto dell'usato tra privati. 6000 i metri quadri a disposizione per stand di accessori vintage, modernariato, oggettistica, articoli per collezionisti e bijoux.