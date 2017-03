"Portraits" di Carmela Spina

"Portraits" mostra fotografica di Carmela Spina in esposizione dal 6 al 13 marzo inaugurazione lunedì 6 marzo ore 18. Se fotografia significa, scrivere con la luce, allora bisogna immaginare la macchina fotografica come un faro utilizzato per accendere di eternità attimi altrimenti fugaci. Ted Grant diceva che quando si fotografano le persone a colori, si fotografano i loro vestiti ma quando si fotografano in bianco e nero si fotografano le loro anime. Fotografare in bianco e nero per cogliere le anime, le emozioni e dar loro la luce per renderle immortali ed universali. (prefazione di Gilda Mayone) "Grande è il fascino di catturare con un semplice strumento, freddo e meccanico come la macchina fotografica, la dolcezza di un viso, la malinconia o la serenità di uno sguardo." Carmela Spina