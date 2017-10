Lunedì, 16 ottobre, h 19.00, presso la sede di Via Bligny, 42, Spazio Nour presenta PORTRAITS. Feeling The Beauty, la prima mostra personale di Eleonora Chiti (Pistoia, 1988), a cura di Carlotta Biffi.

La mostra si compone di tredici fotografie inedite e, attraverso una ricerca poetica e sensoriale, indaga le forme del corpo femminile e le sue perfette imperfezioni. “PORTRAITS. Feeling The Beauty” invade Spazio Nour come una costellazione in bianco e nero d’insostenibile dolcezza, soave nelle sue linee essenziali e nei suoi dialoghi silenziosi.

La mostra personale si concentra sul tema della bellezza femminile, sviluppandone la complessità tramite una sapiente coniugazione sensoriale che svela l'attenzione al particolare e il gusto sofisticato della giovane fotografa: le soffici increspature di un lenzuolo scomposto si stemperano nel rumore soffuso delle onde infrante contro il corpo, il silenzio ovattato del cotone avvolge come un niveo campo di fiori una figura dormiente, il ritratto di una giovane in attesa si perde nella quiete incalzante del medium fotografico.

In un sorprendente recupero della dimensione analogica della fotografia, Eleonora Chiti propone un vero e proprio itinerario sensoriale: un percorso che ci conduce attraverso l'obiettivo della macchina fotografica, costringendoci a evocare un orizzonte di senso che si distacca dall'aspetto puramente visivo per divenire suono, tatto, voce e profumo.



La mostra, a ingresso gratuito, resterà in corso fino al 28 Ottobre 2017 (su appuntamento).