Post shock - Yato live tour 2018 @ Spazio ligera

Parte da Milano e dallo "Spazio Ligera" la prima data del nuovo album di YATO cantautore electro vocal. Ambientazioni dance ed un funk rivisitato sotto il velo del rock e dell’elettronica formano canzoni dirette e ricercate dotate di un groove che coinvolge l’ascoltatore fin dal primo ascolto.



un'elettronica compiuta contro ogni aspettativa, elettronica newyorkese piuttosto che tedesca di una Berlino glitterata!



“Post shock” è un disco denso di emozioni e coloriture, un amalgama musicale che segue pedissequamente gli otto brani della track list nelle loro varie sfumature e diversità.



L’album affonda la propria emotività nel synth rock e nel synth pop con le loro varie derive newyorkesi e di casa europea, londinese e berlinese. Un progetto solista quello di YATO, cantautore electro vocal, che ci rimanda alle dimensioni caratteristiche della sua musica e della sua editoria in ogni minima sfaccettatura.



“Consciock” è il primo singolo estratto dall'album, un brano dalle atmosfere sonore calde e taglienti. Il nucleo narrativo gira attorno a quell’istante in cui la pressione è talmente alta da inondare tutto lo spazio che ci attornia, un istante di spaesamento totale in cui quel che ci circonda non ci riguarda più diventando materia estranea. Ed è lì che si materializza lo shock che sta per arrivare.