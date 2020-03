Postcard from the disaster - concorso letterario internazionale - italia chiama europa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Cosa diventa il nostro fervore artistico e culturale in momenti di paura? Nel disastro e nella distruzione delle nostre certezze le forme d'arte rappresentano urli, proteste, parole e prese di posizione. Nel disagio e nell'angoscia la creatività funge da rifugio, sogno e coraggioso romanticismo. Il concorso é visuale e/o narrativo. Immagina una cartolina che ipoteticamente potresti inviare a te stesso o a qualcuno o a qualcosa. Una 'Postcard from the disaster' liberamente interpretabile nella forma e nella sintassi. Il testo deve essere di massimo 60 parole. L'immagine deve essere in jpg e può essere un disegno o grafica o fotografia. E' possibile inviare: 1) Immagine / Fotografia / Grafica oppure 2) Testo (massimo 60 caratteri) oppure 3) Entrambi Puoi inviare tutto a info@ilcircolodegliscrittori.it L'immagine puoi condividerla anche su Instagram menzionando @ilcircolodegliscrittori MOSTRA FINALE I lavori più belli saranno stampati su cartelli giganti ed esposti in mostra in in tutte le piazze europee che vorranno ospitare questa iniziativa. SCADENZE Inviare entro il 30 Aprile 2020 a info@ilcircolodegliscrittori.it il testo Specificare i propri social network e il telefono.