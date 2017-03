Poste italiane con un murale veste di nuovi colori Corsico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Inaugurato a Corsico il murale che veste di nuovi colori l'ufficio postale in via Visconti di Modrone. L'opera, realizzata dall'artista Il Baro (al secolo Paolo Baraldi, residente a Bergamo), si inserisce nel quadro del progetto "P.A.I.N.T. - Poste e Artisti Insieme nel Territorio", che ha l'obiettivo di promuovere il genio creativo di giovani artisti e le diverse forme d'arte per rendere ancora più accoglienti i luoghi di aggregazione delle comunità. L'opera è stata presentata dalla Direttrice di Filiale Milano 3 Sud Nicoletta Paris e dalla Direttrice dell'Ufficio postale locale Stefania Ruffino, alla presenza del Sindaco Filippo Errante. "I murales - ha sottolineato Paris - sono un modo per contribuire a rendere visibile il cambiamento di Poste Italiane, i muri esterni che si colorano grazie al lavoro degli street artist corrispondono alle novità che stiamo introducendo da qualche tempo negli uffici postali, grazie all'aiuto delle nuove tecnologie. Attraverso il progetto P.A.I.N.T. si è inteso valorizzare gli uffici postali, per sottolineare il radicamento di Poste Italiane nel tessuto sociale". "Spesso - evidenzia il sindaco Filippo Errante - siamo costretti a fronteggiare una vera e propria emergenza, adottando misure anche preventive, per evitare che i muri della nostra città vengano imbrattati. Chi, a Corsico, vuole esprimere la propria arte può farlo, valorizzando e vivacizzando con i colori degli spazi altrimenti grigi. La proposta di Poste italiane va proprio in questa direzione e noi l'abbiamo accolta con piacere". La realizzazione del murale, il quarto in Lombardia dopo quelli di Rozzano, Desio e Brugherio, si coniuga con i valori di prossimità che ispirano l'azione di Poste Italiane e con la propensione dell'Azienda a investire nell'innovazione per semplificare l'offerta di servizi al cittadino. Il progetto P.A.I.N.T. ha coinvolto street artist di tutta Italia attraverso un contest online. Dopo aver valutato i numerosi progetti presentati, Poste Italiane ha selezionato le proposte artistiche più significative con lo scopo di realizzare dei murales sulle pareti esterne di una ventina di uffici postali in tutta Italia.