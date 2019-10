Posters Rock! è una esposizione di rock poster art: una tradizione esplosa con il rock psichedelico degli anni ’60 e che negli ultimi 10 anni ha conosciuto una nuova ed esplosiva primavera.

In parte advertising, in parte merchandising e in parte arte vera e propria, la rock poster art celebra il felice matrimonio con l’arte musicale producendo illustrazioni di altissima qualità stampate in serigrafia e quasi sempre a mano, in edizioni limitate e firmate e vendute spesso direttamente dall’artista.

Posters Rock! vuole esaltare e promuovere la ricchissima vena creativa presente in questo filone e portare a galla la eterogenea e brillante diversità immaginifica che fa degli artisti di questo settore un fenomeno unico nel panorama attuale, ma ancora noto a pochissimi nel nostro paese.

Una occasione imperdibile per vedere le opere e incontrare dal vivo 10 degli artisti piuʼ rappresentativi di un filone, con solide radici storiche e che sta ora conoscendo una esplosiva nuova primavera.

L’evento si svolgerà dal 21 al 23 Novembre a Base Milano, dalle 14 alle 24, con ingresso gratuito, in collaborazione con Milano Music Week e all’interno di Linecheck Music Meeting and Festival.

Posters Rock! e’ un evento organizzato e prodotto da clockwork-pictures.com con la collaborazione di : Awesome Merchandise, Cpl Fabbrika, Fabriano, Sebek Inks.