"PPP Ultimo inventario prima di liquidazione": dal 13 al 18 marzo all'Elfo

PPP Ultimo inventario prima di liquidazione - omaggio a Pier Paolo Pasolini, drammaturgia di Ricci/Forte, con Giuseppe Sartori, Anna Gualdo, Liliana Laera, Stéphanie Taillandier, Cécile Basset e Anna Terio - andrà in scena al Teatro Elfo Puccini dal 13 al 18 marzo 2018.

Il presente e i suoi cambiamenti sono al centro di questa pièce, che rappresenta le istanze delle nuove generazioni europee incastrate in un puzzle di macerie in cui si avverte un forte bisogno di etica, esattamente come nelle pagine di Pasolini.