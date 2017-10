"Practices of Everyday Life": il 10 ottobre all'Elfo il concerto culinario ideato da Navid Navab

Nell'ambito del festival di danza Milano Oltre, martedì 10 ottobre il Teatro Elfo Puccini ospita la prima nazionale di Practices of Everyday Life | Cooking, il concerto culinario ideato da Navid Navab, orchestrato attorno a uno chef, una cucina incantata e ingredienti sonori.

Uno chef prepara un pasto; attorno a lui le azioni dei performer trasformano il rituale quotidiano in un gesto simbolico. Diverse composizioni create da movimenti e musica mutano il significato di nozioni come strumento, esibizione e performer.

"Il cuoco brandisce cibi, padelle e spezie, trasmutandoli gestualmente in suono spazializzato all'interno di una scenografia responsiva. Un coltello stride contro un altro, cipolle vocalizzano la loro mutazione dispiegandosi in una cacofonia a cappella, schizzi di olio in un diluvio di Bartok-pizzicati...", scrivono gli organizzatori.