Pranzo di beneficenza per Amatrice

Continuano le iniziative per aiutare le popolazioni colpite da sisma del 24 agosto 2016!





Domenica 22 ottobre dalle ore 13 presso la parrocchia dei Santi Nereo e Achilleo abbiamo organizzato un pranzo in cui potrete assaggiare la vera amatriciana!





MENÙ € 15,00



antipasto: nervetti con cipolla di Tropea o fagioli



primo: spaghetti all'amatriciana con guanciale di Norcia



secondo: puntine di maiale con salsiccia di Norcia a punta di coltello



bevande: acqua ed un bicchiere di vino





In più potrete ordinare:



piattino di salame nostrano € 5,00



piatto di formaggi di montagna € 5,00



caffè € 1,00



amaro € 3,00





PRENOTAZIONI: per prenotare vi aspettiamo ogni domenica dopo la messa delle ore 11.30 in fondo alla chiesa oppure sull'evento su facebook (https://www.facebook.com/events/1946630492244514/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22117%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D).





Il ricavato del pranzo sarà devoluto interamente alla popolazione di Amatrice!