Pranzo & magia: raccolta fondi per chi soffre di emiplegia alternante

Domenica 15 settembre, presso lo spazio “Eterotopia” di San Giuliano Milanese (Via Risorgimento 21), si terrà un pranzo sociale con raccolta fondi a favore di A.I.S.EA, l’Associazione Italiana che si occupa della Sindrome di Emiplegia Alternante, una malattia neurologica molto rara che esordisce nell’infanzia.



La mattinata, intorno alle 11,30, l’Associazione A.I.S.EA si racconterà ai presenti, illustrando la propria missione, le attività e i progetti in corso per aiutare chi soffre di Emiplegia Alternante.

Alle 12,30 i partecipanti potranno apprezzare un gustoso pranzo con i prodotti offerti dal Banco Eco solidale di San Giuliano Milanese. Il menù prevede, con un contributo modico, il primo, il secondo, il caffè e le bevande. Ma non è finita qui! Alle 15,00 seguirà lo spettacolo di illusionismo del mago “Offar Wolf”, tra giochi di prestigio e trucchi di mentalismo per stupire e affascinare il pubblico. L’intero ricavato della giornata verrà devoluto all’associazione A.I.S.EA per finanziare l’attività di ricerca e i progetti dell’Associazione.



“Siamo grati alla comunità di Eterotopia e all’organizzatore Sergio per questo bell’evento, che ci offre un momento di solidarietà e scambio con altre associazioni, cittadinanza e autorità della zona – dichiara Paola Bona, presidente di A.I.S.EA - Amico ed educatore, Sergio ben conosce gli effetti devastanti di questa malattia rara, l’emiplegia alternante, sui nostri ragazzi perché li ha seguiti nei progetti associativi verso una maggiore autonomia, insieme a Emilio e Daniele, l’educatore recentemente scomparso, a cui va il nostro affettuoso ricordo. Iniziative come questa rappresentano, per una piccola realtà come la nostra, un aiuto enorme. Vi aspettiamo numerosi!”



Per informazioni e prenotazioni potete scrivere ad A.I.S.EA: info@aiseaonlus.org - www.aiseaonlus.org o andare sull’evento Facebook di Eterotopia



L’emiplegia alternante è una sindrome neurologica molto rara che esordisce nell’infanzia e si manifesta con crisi acute, spesso senza preavviso: possono subentrare paralisi a uno o entrambi i lati del corpo, tremori e disturbi del movimento, fino ad arrivare alla totale incapacità di controllare il proprio corpo, muoversi, nutrirsi o svolgere le più elementari funzioni fisiche e mentali. L’Associazione A.I.S.EA affianca alle attività istituzionali e sociali per migliorarne la qualità di vita delle persone con emiplegia alternante il sostegno a progetti di ricerca sulla malattia. Tra le ricerche avviate in prima linea, “La speranza di un farmaco per l’emiplegia alternante” è uno studio che mira all’identificazione e valutazione di molecole candidate al trattamento della sindrome.