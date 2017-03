Premiazione concorso ambasciatori dei diritti umani

Venerdì 17 marzo alla Società Umanitaria si svolgerà la premiazione del Concorso Ambasciatori dei Diritti Umani rivolto alle classi V degli istituti d'istruzione superiore. Durante la cerimonia verranno letti gli elaborati scritti premiati. Il tema su cui si sono cimentati i partecipanti di quest'anno è "Immigrazione e diritti umani". il progetto La Società Umanitaria, con la LIDU - Lega Internazionale per i Diritti Umani - Milano e la SIOI - Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, intendono proporre anche per l'a.s. 2016/2017 a Milano, Napoli e Roma, il progetto Ambasciatori dei Diritti Umani, destinato agli studenti del quinto anno degli Istituti Superiori cittadini, già accolto con successo nelle precedenti edizioni. Il progetto, il cui obiettivo è contribuire alla maturazione nei giovani di una sempre più profonda e proficua consapevolezza della fondamentale rilevanza dei Diritti Umani, si è concluso, nella passata edizione, con l'attribuzione di nove premi consistenti in un viaggio a a Strasburgo per partecipare a EYE European Youth Event il 20 e 21 maggio 2016 e, per il primo classificato, in un Corso di formazione e aggiornamento, dal titolo Insegnare i Diritti Umani, organizzato dalla SIOI, presso il Palazzo dei Priori di Assisi.