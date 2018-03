Premiazione del premio per le scuole superiori fotografare la commedia

Numeri da record e una partecipazione inaspettata da studenti di tantissime scuole in tutta Italia hanno caratterizzato l’edizione 2017/18 di Fotografare la Commedia, il premio di fotografia per le scuole superiori che invita a fissare i versi della Commedia di Dante con una foto, promosso dalla Fondazione Sacro Cuore in collaborazione con Fondazione Forma per la Fotografia e il Centro Culturale di Milano.

Il premio, giunto quest’anno alla terza edizione, nasce da un’intuizione discussa sui banchi di scuola tra alcuni studenti e docenti del Liceo Classico e Artistico della Fondazione Sacro Cuore di Milano: le terzine della Commedia dantesca sono come fotogrammi: con l’accostamento di poche parole sprigionano una straordinaria forza poetica e immaginativa.

Questa inedita contaminazione tra la potenza poetica di Dante - che ancora affascina e sa farsi ascoltare - e la fotografia - strumento espressivo che con la sua immediatezza e la sua forza si impone come medium del nostro tempo - ha saputo coinvolgere un numero sempre crescente di ragazzi: dai 53 partecipanti alla prima edizione, quasi esclusivamente provenienti dai tre licei della Fondazione Sacro Cuore, il Premio ha raggiunto quest’anno 217 studenti provenienti da 60 scuole superiori di tutta Italia, con 381 lavori in gara, condivise sui social e votate con quasi 9500 like. Il sito del premio, www.fotografarelacommedia.it, ha ricevuto in un anno quasi 100 mila visite da 18 mila utenti unici.

Lunedì 26 marzo alle ore 18.30 presso lo Spazio Forma Meravigli in via Meravigli 5 a Milano saranno premiate e messe in mostra le prime 5 fotografie selezionate tra le 32 in finale.

La collaborazione con Fondazione Forma per la fotografia e il Centro Culturale di Milano ha permesso ai ragazzi di confrontarsi con esperti e professionisti di grande livello.

La giuria del Premio Fotografare la Commedia è infatti composta da fotografi e studiosi danteschi come Roberto Koch, Presidente di Fondazione Forma per la fotografia, Giancarlo Alessio, Professore di Filologia medievale dell’Università di Venezia Ca’ Foscari, Donato Pirovano, Professore di Filologia italiana dell’Università di Torino, Paolo Borsa, Docente di Letteratura italiana dell’Università degli Studi di Milano, i fotografi Marco Introini, Chiara Mirelli e Alessandra Lanza, e la photo editor Laura Davì.