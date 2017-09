Premier fashion night

Milano, 14 settembre – in occasione della Milano Fashion Week, ARS Art Space presenta presso Milano Fashion Library (via Alessandria, 8) la sfilata S/S 2018.

L’evento vedrà la partecipazione di fashion stylists internazionali, a cui seguirà un vernissage dei quadri di artisti contemporanei. Una sfilata e un vernissage, 10 fashion designer (Lourdes Dumes, Giorgia Chiavico, Bahar Prima¬vera, Shila Sahe, Nadia Akbari, Yasi Fayal (MAANG), Ekaterina Malinina, Nina Federova, Antonio Cicala, Milena Demartino) e 7 artisti emergenti (Anna Tsvell, Oleksii Gnievyshev, Alex MORA Sverzut, Eva Amos, Alyssa Pickens, Elena Smith, Yuriy Kuznets) caratterizzeranno l’evento. Nuovi nomi internazionali sfileranno per la prima volta nella capitale della moda e dello stile, segnando un punto di incontro tra arte e moda durante il periodo più fashion dell’anno.

L’associazione culturale ARS Art Space sostiene e promuove giovani designer talentuosi e artisti emergenti e incentiva lo scambio di culture diverse sul territorio italiano. Questo incontro tra arte e fashion sarà un’occasione per scoprire la moda e l’arte a 360 gradi: un evento internazionale creato da Art Space, con la collaborazione di Milano Fashion Library, Ristorante “Al Conte Ugolino”, Lucchin for Art, Milano All News e Bond Luxury Events che si svolgerà nell’esclusivo ambiente della biblioteca di moda più grande d’Europa; una location perfetta per l’occasione.

Il valore di questa iniziativa prende ispirazione dall’aria della Fashion Week e si afferma con il vernissage dei quadri di artisti contemporanei internazionali, presentato dal critico d’arte Luca Cantore D’Amore. Gli incontri con i creativi del settore artistico e fashion saranno veicolo per esprimere i valori di eccellenza, artigianalità, creatività, talento e avanguardia che contraddistinguono la capitale della moda.

Il periodo di anteprima di Milano Fashion Week non è stato scelto casualmente, perché presenterà alla città i giovani talenti di tutto il mondo attraverso un concorso d’arte e moda PREMIER, che si svolgerà la sera del 14 settembre presso Milano Fashion Library e continuerà con la premiazione e la celebrazione presso uno degli spazi scelti dal Bond Luxury Events.