Premio letterario Alessandro Rizzo

Equinozio promuove un premio letterario per giovani autori. Racconti brevi dedicati a Milano .

Primo premio in libri 300 euro. Secondo premio 200 euro in libri terzo 100 euro in libri

Con il patrocinio e contributo del Municipio 4. Scadenza il 15 ottobre.

Tutti gli iscritti all'associazione Equinozio possono partecipare: La tessera, per chi non l'avesse, costa 15 euro ed è possibile farla o facendo un bonifico a Banca Prossima, IBAN: IT65J0335901600100000062112. o richiedendo la tessera via email a aps_equinozio@yahoo.it.

Tutte le informazioni e il bando su www.equinozio.eu