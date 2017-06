L’Associazione culturale Equinozio, con il contributo del Municipio 4 del Comune di Milano, bandisce la I edizione del Premio letterario Alessandro Rizzo.

Il premio è aperto a racconti brevi, compresi tra un minimo 5400 ed un massimo 18.000 battute, spazi inclusi (da 3 a 10 cartelle).



Il tema del Premio è “Milano: ieri, oggi e domani: storie di vita in città” ed è orientato a raccogliere racconti di vita, reali o immaginari, ambientati nella nostra città, nel passato, nel presente o nel futuro.



Le opere dovranno essere inviate entro il 15 ottobre 2017 a aps_equinozio@yahoo.it in un unico file di testo in formato rtf oppure doc oppure odt (no pdf).



L'opera inviata (non più di una per autore) deve essere inedita (o comunque l'autore deve ancora detenerne i diritti; a tal fine l'autore deve dichiarare l'opera frutto esclusivo della sua inventiva e di sua libera disponibilità e si impegna a non inviarla in contemporanea ad altri concorsi) .



Non è prevista alcuna tassa di lettura, ma l’iscrizione all’associazione Equinozio di € 15,00, che dà diritto a ricevere la tessera SOCIO 2017 e va effettuata attraverso bonifico sul conto dell’Associazione presso Banca Prossima, IBAN: IT65J0335901600100000062112.



Il partecipante dovrà allegare o inserire nel messaggio di posta elettronica un breve curriculum vitae (non più di 10 righe) con dati anagrafici, indirizzo tradizionale, e-mail e recapito telefonico.



Premi. Il primo classificato riceverà un buono libri del valore 300 euro, il secondo del valore di 200 euro ed il terzo del valore di 100 euro.



Il giudizio verrà operato insindacabilmente da una Giuria di fiducia, composta da 3 persone scelte dal mondo dell’editoria e/o della cultura legate alla città di Milano. I risultati verranno comunicati ai partecipanti via posta elettronica.



I risultati verranno comunicati ai partecipanti e nel web entro il 31 ottobre 2017 (saranno pubblicizzati nel sito http://www.equinozio.eu e sul sito del Municipio 4 del Comune di Milano. E’ prevista una cerimonia di premiazione, che si terrà nella settimana del 7 novembre 2017 presso il Politeatro di Milano.



La partecipazione al premio Letterario Alessandro Rizzo implica la diligente accettazione di tutte le norme indicate nel presente bando.



Ai sensi della legge 675/96 (e succ. mod.) e del D. Lgs 196/2003 i partecipanti al concorso consentono ad Associazione Equinozio il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal presente bando. Resta inteso che potranno in ogni momento richiedere di essere cancellati dalla nostra banca dati.

Per ulteriori informazioni: aps_equinozio@yahoo.it

Tel. 3465144597