Palazzo Visconti ospiterà la iv edizione del premio nazionale di poesia degli amici di l. Ron Hubbard

Gli Amici di L. Ron Hubbard festeggiano un altro record di partecipazione con 467 opere inedite provenienti da tutta Italia, più 12% rispetto alla terza edizione e scelgono Palazzo Visconti come location ideale per la cerimonia di conferimento dei premi. Entro il prossimo 21 marzo, Giornata Mondiale della Poesia Unesco, la giuria coordinata dalla scrittrice Donatella Rampado decreterà vincitori della IV edizione del Premio di Poesia degli Amici di Ron. Presiede i lavori la poetessa Maria Giovanna Bonaiuti (nella foto), coadiuvata tra gli altri dai pluripremiato giurati Rodolfo Vettorello e Sara Rodolao, rispettivamente vincitore nel 2016 e madrina d'eccezione della IV edizione. Le altre due sezioni del premio riguardano il monologo teatrale, che vede impegnato Fabrizio De Giovanni con 29 opere in concorso, e la videopoesia (montaggi audio-video di una lirica), la cui giuria è affidata a Nunzio Buono con 19 opere ammesse. "E' un trionfo della Poesia - afferma Renato Ongania, dal 2008 direttore della fondazione degli Amici di L. Ron Hubbard e presidente del Premio dedicato allo scrittore statunitense - E anche un trionfo della tecnologia al servizio dell'uomo perché è avvenuto tutto tramite Internet, tante piante risparmiate! Un grazie di cuore a tutti i partecipanti. Il premio - continua Ongania - Vuole essere un appuntamento per dare voce ai poeti. Gli spazi per gli artisti sono troppo spesso inaccessibili e le occasioni per comunicare il proprio punto di vista sono confinate al mondo virtuale di Facebook, con il nostro impegno e quello dei volontari e amici, cerchiamo di creare un Parnaso italiano". "Da un artista ci si aspetta che dia inizio a qualcosa - ha scritto L. Ron Hubbard - L'artista instilla in una cultura lo spirito della vita." Il tema scelto per questa edizione stato "Vivo sul pianeta Terra". Per informazioni contattare la segreteria del Premio: segreteria@premiodipoesia.it - Sito: www.premiodipoesia.it