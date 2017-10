L’Associazione e Movimento di Pensiero Arte da mangiare mangiare Arte e il MAF-Museo Acqua Franca, indicono la prima edizione del Premio Umanità in Arte Milano 2018, finalizzato alla promozione delle arti.



Il premio intende selezionare gli ultimi tre artisti del gruppo MAF- Museo Acqua Franca, a cui è dedicato uno spazio espositivo perenne. Il premio si prefigge al contempo di dare la possibilità al vincitore di realizzare una sua Mostra personale negli spazi della Società Umanitaria (via Francesco Daverio,7) a Milano. Inoltre, esso sarà un’opportunità di conoscere gli artisti emergenti e creare una rete di collegamento in vista degli eventi 2018, quali il suddetto Festival e la Milano Design Week. . Arte da mangiare mangiare Arte seguirà l’organizzazione della mostra e la promozione pubblicitaria, garantendo la partecipazione di esperti e storici dell’arte. Inoltre il premio sarà un’opportunità per conoscere gli artisti emergenti e creare una rete di collegamento in vista degli eventi 2018, quali il Festival Internazionale che nel 2017 ha vantato la presenza di 26 paesi partecipanti, e la Milano Design Week.

I primi dieci finalisti saranno presenti alla mostra collettiva che si terrà negli spazi della Società Umanitaria.



Il Premio si suddivide in cinque sezioni:



1. Pittura e Disegno (SEZIONE A)

2. Arti Grafiche Digitali (SEZIONE B)

3. Scultura e Installazione (SEZIONE C)

4. Fotografia (SEZIONE D)

5. Performance (SEZIONE E)



Sono accettate tutte le tecniche artistiche sviluppate su qualsiasi supporto, le opere non dovranno superare 100 cm per lato. Le iscrizioni sono aperte a tutti, senza limiti di età, sesso, nazionalità, orientamento politico e religioso. Sono accettate le iscrizioni di gruppi, collettivi e singoli artisti.



Per ricevere info e scheda di partecipazione scrivi a:



info@artedamangiare.it



02 39843575



www.artedamangiare.it/



Le iscrizioni saranno aperte fino al 30/11/2017.