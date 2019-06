'Amore e desiderio': i Preraffaelliti in mostra a Palazzo Reale

'Amore e desiderio', la mostra sui Preraffaelliti, sarà visitabile a Palazzo Reale dal 19 giugno al 6 ottobre. Al centro dell'esposizione le opere, ma anche le idee e le relazioni personali, della cerchia 'preraffaellita'.

Il periodo in cui si sviluppa questa corrente artistica è quello dell'Europa di fine '800. Nel '48, in particolare, "scoppiano rivoluzioni politiche e sociali che coinvolgono quasi tutte le nazioni. In Inghilterra sette studenti si uniscono per produrre una rivoluzione artistica: liberare la pittura britannica dalle convenzioni e dalla dipendenza dai vecchi maestri", scrivono gli organizzatori.

La mostra

Ad aspettare i visitatori 80 splendidi dipinti, per la prima volta a Milano, frutto delle nuove convinzioni e dello stile di vita rivoluzionario delle donne e degli uomini della corrente 'preraffaellita'. Tra le opere visibili, anche alcune tele iconiche che difficilmente escono dal Regno Unito per essere prestati, come l’Ofelia di John Everett Millais, Il risveglio della coscienza di William Holman Hunt, Amore d’aprile di Arthur Hughes, la Lady of Shalott di John William Waterhouse.

La mostra, a cura di Carol Jacobi, Curator British Art della Tate di Londra, si avvale del contributo scientifico di Maria Teresa Benedetti in relazione al rapporto dei Preraffaelliti con l’Italia. L'esposizione comprende i dipinti di 18 artisti, che raccontano "tutta la poetica di questo movimento: dall’amore e dal desiderio alla fedeltà alla natura e alla sua fedele riproduzione; e poi le storie medievali, la poesia, il mito, la bellezza in tutte le sue forme", come scrivono gli organizzatori.

Il percorso espositivo si snoderà attraverso sei sezioni tematiche, che esplorano gli obiettivi e gli ideali del movimento 'preraffaellita', gli stili dei vari artisti, l’importanza dell’elemento grafico e lo spirito di collaborazione che, nell’ambito delle arti applicate, fu un elemento fondamentale del movimento.