Presentazione assonidifamiglia: alla Fiera fa' la cosa giusta di Milano dal 10 al 12 marzo

In occasione dell'edizione 2017 di "Fa' la cosa giusta", l'associazione AssoNidiFamiglia e la sua rete di Tagesmutter organizzano incontri e workshop per parlare della diffusione dei nidi famiglia a Milano. Un nido famiglia è una casa, una casa vera, abitata da una famiglia che la anima e la scalda, un luogo protetto per i bambini. Accoglie un massimo di cinque bambini di età compresa tra zero e tre anni, quella fascia di età nella quale il bambino vive alcune delle esperienze più importanti della sua vita, le prime parole, i primi passi, i primi giochi con nuovi amici. Di seguito gli appuntamenti in programma: Venerdì 10/3 ore 16.30 - Apri il tuo nido famiglia: Riflessioni su una splendida opportunità professionale. Sabato 11/3 ore 10.00 - Crea il tuo mondo tattile: Associazione Le Carlotte ospite presso AssoNidiFamiglia. Con-tatto, alla scoperta del mondo e della vita gattonando sui tappeti tattili. Sabato 11/3 ore 11.00 - Apri il tuo nido famiglia: Riflessioni su una splendida opportunità professionale. Sabato 11/3 ore 15.00 - Quando la vita trasforma la vita. Se e come rientrare al lavoro dopo la maternità, occasione per ri-conoscersi e ri-pensarsi. Sabato 11/03 ore 16.30 - Apri il tuo nido famiglia: Riflessioni su una splendida opportunità professionale. Domenica 12/3 ore 10.00 - Crea il tuo mondo tattile: Associazione Le Carlotte ospite presso AssoNidiFamiglia. Con-tatto, alla scoperta del mondo e della vita gattonando sui tappeti tattili. Domenica 12/3 ore 11.00 - Nido famiglia, quali vantaggi per il bambino. Quali sono i benefici di inserire il piccolo in un piccolo gruppo di bimbi in un ambiente domestico? Domenica 12/3 ore 15.00 - Alla scoperta della psicomotricità: Campo Zoè ospite presso AssoNidiFamiglia. Cos'è la psicomotricità e come può aiutarci a costruire una relazione sana e profonda con i nostri bambini. Domenica 12/3 ore 16.30 - Apri il tuo nido famiglia: Riflessioni su una splendida opportunità professionale.