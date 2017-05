Presentazione Awareness - Un gioco da ragazzi

Doppio appuntamento nell'incontro previsto a Zig Zag, San Donato Milanese (via Libertà, 10, 025272125) sabato 13 maggio 2017, a partire dalle ore 17, con la presentazione della ristampa del libro Ruggero Marinello (1963­2009) Un gioco da ragazzi e del nuovo disco dei Three Seconds To Stop, Awareness. Un gioco da ragazzi è la testimonianza di un pezzo di storia importante del Sudmilano. Scritto e stampato tra la fine gli anni novanta e il duemila Un gioco da ragazzi nasce partendo dalla riflessione personale, con cui Ruggero Marinello ha offerto una memoria e un punto di vista ironico e coraggioso su un tema drammatico, quello delle tossicodipendenze e, più in generale, delle droghe. Una realtà che avuto i suoi anni più difficili dalla fine degli anni sessanta fino agli anni novanta e che Ruggero Marinello ha vissuto in prima persona. La nuova edizione di Un gioco da ragazzi (la terza, dopo le precedenti proposte dall'associazione culturale Il Levante, prima per la Selene Edizioni, poi con Torpedo Edizioni) è promossa e presentata dalla Pro Loco di Cerro al Lambro. Largamente anticipato nel corso della sua lunga gestazione, Awareness è il nuovo album dei Three Seconds To Stop alias 2ts. Il gruppo composto da Davide Boerchio (chitarra e voce), Fabio Fontana (basso e tastiere), Stefano De Giorgi (chitarra) e da Davide Rolla (batteria) ispirato da una visione poliedrica e onnivora del rock'n'roll, che va da Lou Reed ai Pearl Jam, da David Bowie agli Smashing Pumpkins, si è affidato alla produzione di Evasio Muraro ed è andato a registrare i suoi intrecci chitarristici nel rinomato studio milanese di Paolo Iafelice. Alla selezione di nuove composizioni originali che costituiscono l'essenza di Awareness, i 2ts hanno aggiunto infine una rilettura eccentrica ma pertinente Freaky Time, un poema di Charles Bukowski, molto vicino all'immaginario del gruppo. Awareness sarà disponibile in una tiratura speciale e limitata e sulle principali piattaforme digitali proprio a partire dalla presentazione di Zig Zag. L'incontro è libero e gratuito, si raccomanda la puntualità.