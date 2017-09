Nuovo cocktail "Milano" presentato per la VFNO: il 14 settembre da Obicà

Giovedì 14 settembre, in occasione di Vogue Fashion Night Out 2017, da Obicà Mozzarella Bar e Cucina, in via Mercato 28, viene presentato un nuovo cocktail, chiamato Milano, caratterizzato da un sapore deciso e con una guarnizione di alloro, omaggio alla Madonnina.

Drink a 10 euro. Parte del ricavato della serata devoluto alle charity dell'evento.