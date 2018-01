Presentazione del corto "L'ultima notte"

“L’Ultima Notte”, il cortometraggio d’autore scritto e diretto dal regista Irish Braschi e ambientato nella Camera di San Paolo in Parma, arriva a Milano, dove il 29 gennaio alle 18.00 sarà al centro di un evento di presentazione presso l’Anteo Palazzo del Cinema.

Prodotto da Capitale Cultura Group, il cortometraggio è ambientato nella stanza affrescata da Correggio tra il 1518 e 1519 ed è interpretato da due volti emergenti del cinema e della televisione italiani, Massimiliano Davoli e Cristiana Vaccaro, nelle vesti rispettivamente dell’artista e della committente, la Badessa Giovanna da Piacenza. Il linguaggio cinematografico è così messo al servizio della narrazione di una storia emblematica del Rinascimento italiano, con l’intento di coinvolgere emozionalmente il pubblico ed offrire una nuova prospettiva di visione e di lettura dell’opera d’arte.

L’innovativo progetto di comunicazione e promozione è promosso dall’Associazione “Parma, io ci sto!”, che riunisce un gruppo di imprenditori impegnati a contribuire attivamente al rilancio della città, in collaborazione con il Polo Museale dell’Emilia Romagna e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Parma e Piacenza, ponendosi come un modello originale di partnership tra pubblico e privato per la valorizzazione del patrimonio culturale.