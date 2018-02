Presentazione del libro "Il calcio è un pretesto. Storie dalla periferia dell'impero" scritto dal giornalista sportivo Emanuele Giulianelli ed edito da Urbone Publishing. L’opera è un’antologia di trenta storie calcistiche disomogenee ma accomunate dall’elevato impatto emotivo. Un viaggio lungo nella “Periferia dell’impero” intesa in senso calcistico, che passa attraverso località remote come le isole Turks and Caicos e il Bhutan, riscosse di provincia come quelle del Licata e del Castel di Sangro e personaggi come Simone Rota, che non ha resistito al richiamo delle sue Filippine dopo essere cresciuto e divenuto calciatore in Italia.



L'evento sarà moderato da Cristiano Carriero, Storyteller, Brand Journalist e docente presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

