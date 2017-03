Presentazione del libro "Biodanza" (red!) - Con Eliane Matuk e Viviana Luz Toro

Durante la presentazione del libro, con la curatrice della nuova edizione Eliane Matuk, fondatrice assieme a Rolando Toro della Scuolatoro, verrà illustrato come gli esercizi di Biodanza guidati da un operatore siano particolarmente efficaci per stimolare il contatto profondo con se stessi e la capacità di percepire il proprio corpo come un'unità integrata. La Biodanza è una disciplina di integrazione della psiche e del corpo, incentrata sulla manifestazione naturale delle emozioni, attraverso la musica, la danza, il movimento e la comunicazione espressiva. Gli esercizi di Biodanza, che si svolgono in gruppo e sono guidati da un istruttore, sono particolarmente efficaci per risolvere i conflitti interiori, che spesso si manifestano non solo come nevrosi, ma anche con una dissociazione psicomotoria: movimenti e posture irrigidite, incapacità di percepire il proprio corpo come un'unità integrata ma solo come un insieme di singole parti isolate. L'incontro offre un'occasione unica per avvicinarsi a questa disciplina e per comprenderne l'essenza.