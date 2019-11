Presentazione del libro fotografico al femminile

Un libro che esalta le molteplici bellezze esteriori delle donne detenute nel carcere di Venezia, colte negli scatti di Giorgio Barbieri



Consorzio Viale dei Mille, il consorzio che a Milano si occupa di promuovere e sostenere l'economia carceraria, presenta il libro fotografico "Al femminile", realizzato nel carcere di Venezia.



Interverranno: Liri Longo presidente di Rio Terà dei Pensieri, Giorgio Bombieri fotografo che ha realizzato gli scatti e Bali Lawal modella e fondatrice di "a Coded World"



Il ricavato della vendita del libro servirà a finanziare la nascita del Centro d’Ascolto per detenut* ed ex detenut* in memoria di Raffaele Levorato.



Dalle 17:00 invece, il Consorzio offrirà una speciale merenda: il panettone artigianale Giotto, realizzato nel carcere di Padova e premiato dalla guida Gambero Rosso