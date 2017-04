Presentazione del libro corrispondenze tra le arti

Martedì 4 aprile alle 20.30 presso il MAMU Magazzino della Musica di Milano sarà presentato il libro Corrispondenze tra le arti di Emanuela Ferri Ingresso gratuito Musicista e curatrice di eventi tra musica, arte e tecnologia, Emanuela raccoglie le esperienze storiche e attuali di artisti provenienti da settori diversi che collaborano per la creazione di un prodotto unico. Nel saggio è raccontata anche l'esperienza di curatrice per la mostra multisensoriale Sensoltre con Informatici senza frontiere onlus. La presentazione del libro curata da Kevin McManus sarà seguita dal racconto dell'autrice e si concluderà con la performance di un estratto della pièce teatrale "The Merry Wives of William" per la regia di Laura Pasetti e musiche di Roberto Andreoni.