"L’arte a casa tua”: presentazione di copie d’autore firmate Missoni e Fiorucci

Nasce l’iniziativa “Abitare In + Arte” con il fine di avvicinare l’espressività umana e artistica a quella professionale e culturale dei progetti residenziali straordinari firmati dagli Stilisti Urbani. Lo showroom Abitare In di Viale Umbria 32 diventa una mostra permanente e apre le porte a opere d’arte e riproduzioni artistiche firmate da Ottavio Missoni ed Elio Fiorucci.

Stilisti urbani | Made in Milano

Abitare In promuove una nuova iniziativa filantropica in collaborazione con la Collezione privata Castello Pozzi Milano volta ancora una volta a sottolineare la propria originalità e creatività in qualità di Stilisti Urbani. L’azienda ritiene infatti che arte e architettura, come arte e città, siano un binomio che necessiti non solo di una nuova rivalutazione ma addirittura di una rinascita complementare.

I progetti firmati Abitare In sono iconici, innovativi e in qualche modo unici, perché in ciascuno vive una propria identità ed un proprio stile, comunicativo e architettonico, come accade per una collezione di moda o un’opera d’arte a sé stante. L’arte ora può finalmente unirsi alle grandi opere che intervengono sulla città, sul tessuto urbano e sulla vita delle persone per avvicinarsi così ai cittadini, al vivere quotidiano e agli spazi comuni.

Architettura – Antropocentrismo - Arte

Come anticipato il 9 novembre scorso in occasione dell’apertura dello showroom temporaneo dedicato al nuovo progetto Palazzo Naviglio a Milano, Abitare In desidera avvicinare arte e architettura nei propri progetti e nei propri spazi espositivi. L’obiettivo ultimo è il miglioramento della qualità della vita e del benessere psicofisico non solo dei propri clienti ma anche della collettività in generale, per un progresso che coniughi contemporaneità e valori da tramandare ai posteri.

Con il progetto Palazzo Naviglio è stata presentata l’opera “Genius: l'abbraccio” dell’artista Antonio La Rosa, precursora di tutta una serie di opere d’arte che verranno accostate a ciascun progetto firmato dagli Stilisti Urbani nei prossimi anni. Un’iniziativa in cui l’azienda crede fortemente per rilanciare una sensibilità e un’attenzione al bello che sente come necessaria e inevitabile, affinché l’attività di rigenerazione urbana di cui è grande partecipe possa puntare ad essere completa e culturalmente efficace.

L’arte non più per pochissimi ma per tutti, a disposizione così delle persone, per arricchire i momenti del vivere quotidiano e generare nuove interazioni sociali, per condividere nuovi simboli e nuovi valori con una visione rivolta al futuro.

All’evento interverranno Marco Grillo, Amministratore Delegato di Abitare In, e Rinaldo Denti, presidente della Collezione privata Castello Pozzi Milano.