Presentazione di Dell'arte dell'amore

Nel corso del secondo appuntamento della rassegnaSe otto ore... Operai ieri e oggi, previsto per venerdì 16 giugno, ore 18 presso il Garden Café, via Verdi 11, Vizzolo Predabissi, sarà presentato il film di Silvia Luzi e Luca Bellino, Dell'arte della guerra, dedicato a una lotta, quella dei lavoratori della INNSE di Milano, senza precedenti. E' l'estate del 2009 quando quattro operai salgono su un carroponte a venti metri d'altezza all'interno del capannone della INNSE, la storica Innocenti di via Rubattino, l'ultima industria attiva nel perimetro del comune di Milano. Vogliono fermare lo smantellamento dei macchinari e impedire la chiusura della fabbrica. L'area viene presto circondata dalle forze dell'ordine e in poche ore arrivano sostenitori da tutta Italia. I quattro operai restano per otto giorni e sette notti, a più di quaranta gradi, sospesi in uno spazio angusto. Con una narrazione avvincente, che gli ha garantito una ricca gamma di riconoscimenti, Dell'arte della guerra alterna il materiale d'archivio degli otto giorni trascorsi sulla gru all'analisi dei protagonisti di una resistenza nei luoghi simbolici di un secolo di storia industriale italiana, un'archeologia definita dal critico cinematografico Mario Sesti "un set postatomico". La presentazione di Dell'arte della guerra è ancora di strettissima attualità perché, nella desolazione delle macerie e dell'abbandono, una prateria metropolitana a pochi minuti dal centro di Milano, gli operai della INNSE sono ancora oggi mobilitati in presidio permanente per difendere la fabbrica e il lavoro dall'incombere di quel deserto, reale e metaforico, che li circonda. L'ingresso alla presentazione di Dell'arte della guerra è libero e gratuito, si raccomanda la puntualità. Ulteriori informazioni: www.seottoore.blogspot.it e/o www.giulemanidallainnse.it