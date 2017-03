Presentazione di un gioco da ragazzi

Un gioco da ragazzi di Ruggero Marinello (1963-2009) è un documento di una storia importante del Sudmilano. Scritto e stampato tra la fine gli anni novanta e il duemila Un gioco da ragazzi nasce partendo da dati storici e personali, con cui Ruggero Marinello ha offerto una memoria e un punto di vista ironico e coraggioso su un tema drammatico, quello delle tossicodipendenze e, più in generale, delle droghe. Una realtà che avuto i suoi anni più difficili dalla fine degli anni sessanta fino agli anni novanta e che Ruggero Marinello ha vissuto in prima persona. La ristampa promossa dalla Pro Loco di Cerro al Lambro (Mi) sarà presentata presso il ristorante Bèla Ugo (telefono 02/9833377), via Circonvallazione, 13, Cerro al Lambro (Mi), sabato primo aprile, ore 18 con la partecipazione di Marco Denti, scrittore e curatore delle precedenti edizioni di Un gioco da ragazzi e Peppo Castelvecchio, responsabile della Comunità Il Pellicano di Castiraga Vidardo (Lo). Seguirà un momento musicale con i 2TS che presenteranno un'anteprima del nuovo, imminente album, Awareness e un conviviale aperitivo. La nuova edizione di Un gioco da ragazzi (la terza, dopo le precedenti proposte dall'associazione culturale Il Levante, stampate prima per i tipi di Selene Edizioni, poi con quelli di Torpedo Edizioni) viene riproposta in tutti i suoi legami con il territorio. E' stata rivista nell'impostazione grafica e nell'impaginazione dal grafico riozzese Fabrizio Del Fiacco e vede ancora la copertina originale dell'artista melegnanese Giuliano Del Sorbo, così come, per la stampa, è stata affidata a Eliotecnica di Melegnano, copisteria legata da un particolare rapporto di amicizia con Ruggero Marinello, e alla Nuova Poligrafica Milanese di Riozzo. L'incontro è libero e gratuito.