Presentazione IX premio internazionale Navarro

La presentazione di questo prestigioso Premio al Biffi di Milano è motivata dall'intensa frequentazione di questo Caffè, negli anni 1870 - 80, di una nutrita pattuglia di scrittori ( Capuana, Verga, Navarro, Nerea, Serao,Praga, Avellone etc.) che hanno poi dato origine al Verismo, Di ritorno dalla Francia, Emanuele Navarro della Miraglia, ne è il suggeritore ed il maggiore ispiratore. Il suo Capolavoro, " La Nana", primo romanzo realista italiano, è, altresì, il primo romanzo contro il femminicidio. THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS DISTRETTO 108 ITALY LIONS CLUB SAMBUCA BELICE LIONS CLUB MILANO DUOMO Presidente - Avv. Loretta Abruzzo Presidente: Lion Ida Gioni Mattioni IX Premio Internazionale " Navarro" 2017 Giovedì 23 febbraio 2017, ore 19.00 Ristorante - Caffè Biffi - Galleria Vittorio Emanuele II - Milano. Programma: Ore 19.00 Saluto del Presidente del Lions Club Milano Duomo Lion Ida Gioni Mattioni. Ore 19.15 Saluto del Presidente del Lions Club Sambuca Belice Lion Loretta Abruzzo. Ore 19.30 Intervento di Enzo Randazzo Presidente del IX Premio " Navarro" 2017 . Ore 19.45 Reading testi Navarro. Ore 19.5 Intervento Prof. Gisella Mondino - Critico Letterario Ore 20.00 Aperitivo rinforzato ( Pren. 3273423213 - Euro 30).

