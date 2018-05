Presentazione del libro "Anche questo è stato il '68"

Un anno di utopie, di magici realismi e realtà ottuse, di sguardi lontani e di scommesse sul futuro. ll mondo scopre che in qualche caso, grazie a un chirurgo sudafricano, si può vivere due volte. Un’europea novantenne fonda in India la città ideale, un italiano si costruisce un’isola artificiale nell’Adriatico e Macondo diventa un luogo dell’anima anche per molti italiani, per non parlare del sogno di libertà di un intero paese che sboccia in primavera.

L’uomo va quasi a toccare la Luna, la fantasia di Stanley Kubrick molto più in là. E anche nei laboratori non scherzano: s’inventano il primo microprocessore e il primo, rudimentale mouse. In Italia non è ancora ora di aprire le porte dei manicomi, ma c’è un medico che ci sta pensando. Le donne intanto fanno ancora un passo sulla strada della parità.



L’Italia e il mondo sono in gran fermento nel 1968, un anno pieno di storie che corrono parallele o incrociano la grande contestazione giovanile.