Presentazione libro: "Il se e il ma delle investigazioni"

Martedì 23 gennaio alle ore 10.30, a Milano presso l’università IULM, Via Carlo Bo n.7, nella Sala dei 146, si svolgerà la presentazione del libro dal titolo

“il se e il ma delle investigazioni” ed. Oligo

scritto da Fabio Federici e Alessandro Meluzzi.



L'evento che si configura come convegno e non semplice presentazione di libro, verrà moderato da Ilaria Mura, giornalista della trasmissione televisiva “Qurto Grado”.

Interverranno oltre agli autori:

Giangavino Sulas, giornalista di “Oggi”

Luca Trovi, giallista e saggista, redattore presso la Sergio Bonelli Editore



Saranno inoltre presenti quali ospiti d’onore:

Mario Negri, Rettore dell’Università IULM

Teo Luzi, Comandante della legione Carabinieri Lombardia

Siria Magri, Vice direttore Videonews Mediaset e responsabile e direttrice della trasmissione “Quarto Grado”.



INGRESSO LIBERO