A Milano, il 23/2, presentazione del libro "trova lavoro con il web" di Gaetano Romeo

Giovedì 23 febbraio, ore 18.30, a Milano, Gaetano Romeo presenta il suo libro "Trova lavoro con il web" (Dario Flaccovio Editore) all'Open Milano, viale Monte Nero, 6. Orario: 18.30. Con l'autore intervengono Leona Straha e Domenico Puzone, rispettivamente co-owner e SEO presso Digital Laboratory. "Trova lavoro con il web" di Romeo (socio e CEO di Digital Laboratory e SEO) è un manuale per chi cerca un'occupazione e vuole trovarla in rete, con i consigli di un esperto che mette al servizio dei lettori i propri segreti. La definizione delle figure professionali più ricercate, come scrivere una lettera di presentazione perfetta, la compilazione di un CV attraente, come gestire il profilo LinkedIn e come sfruttare i social network sono solo alcuni degli argomenti.